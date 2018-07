Corinthians fecha preparação e terá duas mudanças para jogo de domingo

O Corinthians está definido para enfrentar o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille comandou a última atividade da equipe na manhã deste sábado, já na capital paranaense, e no trabalho tático, organizou a equipe com as duas mudanças previstas, os retornos do lateral-direito Fágner e do meia Rodriguinho.

A dupla perdeu os três últimos jogos da equipe por estar em compromisso com a seleção brasileira em amistosos na Austrália. Os dois voltaram a treinar na sexta-feira no CT Joaquim Grava e foram mantidos no time titular na atividade deste sábado. O Corinthians treinou pela manhã no estádio da Vila Capanema, casa do Paraná Clube, já para se ambientar ao horário do jogo, às 11h.

Trabalho com ⚽⚽ em Curitiba, na preparação para o jogo de amanhã, pela manhã, contra o Coritiba!#VaiCorinthians ⚫⚪⚫⚪ pic.twitter.com/nWskyDtLlV — Corinthians (@Corinthians) 17 de junho de 2017

As alterações testadas pela manhã fazem o volante Paulo Roberto, improvisado como lateral, e o meia Jadson saírem do time. No caso de Jadson, a ausência se deu por questões físicas, já que o jogador apresentou desgaste excessivo e sequer viajou. Com isso, Marquinhos Gabriel, substituto de Rodriguinho, acaba mantido entre os titulares.

A atividade em Curitiba foi aberta à torcida e contou com um trabalho tático em campo reduzido. O líder do Brasileiro vai a campo no domingo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Romero; Jô.