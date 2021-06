Corinthians fecha preparação sem Luan e deve repetir escalação contra Fluminense

Pensando no embate contra o Fluminense, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians finalizou, na manhã deste sábado, sua preparação para o duelo de São Januário. O técnico Sylvinho deve repetir a escalação da vitória sobre o Sport, por 2 a 1, no meio de semana. Ele, mais um vez, não terá o meia Luan, desfalque pelo terceiro jogo seguido.

Com uma lesão na coxa direita, o atacante ficou fora da relação dos últimos dois jogos e não retornou ainda aos treinos, indicando sua ausência no elenco que vai visitar os rivais cariocas, neste domingo, no Rio.

Leia Também Com quadro gripal e suspeita de covid-19, Crespo desfalca o São Paulo no Ceará

O técnico Sylvinho realizou durante o treino deste sábado uma amostra em vídeo das características do Fluminense e no que os jogadores devem se atentar para a partida marcada para o estádio do Vasco. O Maracanã está entregue para a Conmebol para a disputa da Copa América.

Além do vídeo sobre como o Fluminense joga, houve um treino tático para testar as posições, algo que o treinador corintiano já havia sinalizado que faria desde a sua estreia na 1ª rodada do Brasileirão. Até aqui, em seis jogos, o Corinthians contabiliza duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Confira a lista de relacionados para o confronto contra o Fluminense:

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli;

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Mandaca e Lucas Piton;

Zagueiros: Gil, Jemerson, João Victor e Raul Gustavo;

Meio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Gabriel, Mateus Vital, Ramiro, Roni, Vitinho e Xavier;

Atacantes: Felipe, Gustavo Silva e Jô.