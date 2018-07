Corinthians fecha treino, mas não esconde Anderson Martins

Faltando ainda quase 20 dias para o reinício do Brasileirão, o Corinthians inovou nesta quinta-feira ao realizar um treino secreto em Extrema, no sul de Minas Gerais, onde encerrou nesta tarde a sua intertemporada. Tudo porque a diretoria não desejava que o zagueiro Anderson Martins, reforço alvinegro, fosse fotografado ou filmado com o uniforme do clube antes de assinar contrato e ser anunciado oficialmente.

Só que o plano foi frustrado pelo próprio site do clube, que publicou, nesta quinta, fotos do treino. Em uma delas, é possível ver o zagueiro, que foi contratado junto ao Al-Jaish, do Catar.

Anderson Martins chegou escondido da imprensa a Extrema na última segunda, precisou voltar a São Paulo na manhã de terça para resolver problema de documentos, mas voltou à tarde e já treinou. Ele agora corre contra o tempo, já que ficou uma semana sem treinar por conta do imbróglio que se tornou sua contratação.

Nesta quinta, a intertemporada em Extrema chegou ao fim e o elenco já voltou a São Paulo. Na sexta, o elenco treina pela manhã no CT do Parque Ecológico, liberado pelo Irã após a desclassificação dos asiáticos da Copa. No sábado o Corinthians faz jogo-treino contra o São Bernardo.