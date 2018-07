Corinthians fez uma das melhores partidas do ano, diz Mano Menezes

Para Mano Menezes, o Corinthians fez nesta quarta-feira, no Itaquerão, contra o Bahia, um dos seus melhores jogos no ano. O Alvinegro venceu por 3 a 0 e tem a vantagem de perder por até dois gols de diferença na partida de volta, dia 6 de agosto, em Salvador, para continuar na Copa do Brasil. Se marcar na Fonte Nova, o Corinthians só será eliminado se levar cinco gols."A equipe teve inteligência e, mesmo com alguns erros, talvez tenhamos feito uma das melhores apresentações da temporada", disse.

O treinador elogiou muito o desempenho do time no primeiro tempo, quando o Corinthians marcou dois gols em 32 minutos, e justificou a queda de rendimento na etapa final por causa do ritmo intenso apresentando nos primeiros 45 minutos. "É muito difícil você manter durante 90 minutos uma marcação alta como fizemos. Nenhuma equipe suporta isso. Até 20 minutos é normal, mas nós fizemos durante 40, 45 minutos. No segundo tempo tivemos de ter um pouco mais de paciência porque não estava mais tão fácil roubar as bolas no meio de campo", disse.

O treinador também elogiou o paraguaio Romero, que fez ontem o seu primeiro jogo como titular. O atacante ficou com a vaga de Luciano, marcou o segundo gol e, quando foi substituído no segundo tempo, deixou o campo aplaudido. "A movimentação que ele faz, para sair nas costas dos zagueiros, é muito boa. Mas vamos com calma porque a gente sabe como é o futebol."