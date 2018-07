Corinthians fica a uma vitória do título após tropeço do Grêmio

O Corinthians fez o dever de casa nesta rodada e o Grêmio, não. Assim, o time do técnico Fábio Carille depende de apenas uma vitória para sagrar-se campeão, sem se preocupar com os demais resultados. O heptacampeonato pode chegar na quarta-feira, contra o Fluminense, na Arena Corinthians.

+ Corinthians espera contar com Cássio na arena para possível jogo do título

+ Presidente do Corinthians ironiza rival: 'R$ 100 milhões e não ganhou nada'

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Avaí no sábado e o empate do Grêmio por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo, a equipe paulista abriu dez pontos de vantagem para o segundo colocado (68 contra 58). Se vencer o Fluminense, chega aos 71 pontos e não pode mais ser alcançado.

O Grêmio poderia chegar aos 70 pontos. O Santos, que joga nesta segunda-feira contra a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá, tem 56 e pode alcançar os mesmos 71 do Corinthians, mas perderia no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. A equipe de Carille ficaria com 21 resultados positivos contra 20 do time de Elano.

No sábado, após a partida contra o Avaí, Fábio Carille e seus comandados continuaram com o discurso de que não há nada ganho, entretanto, admitiram que a ansiedade é grande. “Falta tão pouco e dá um frio na barriga saber que o título está próximo, mas precisamos manter os pés no chão, como fizemos em todos os outros jogos”, disse o volante Gabriel.

Até em sua página oficial no Twitter, o Corinthians comemorou a rodada, mas manteve o discurso de ‘nada ganho’. “Com o empate do Grêmio com o Vitória, o #Corinthians está a uma vitória de ser heptacampeão brasileiro. O trabalho continua, mais forte do que nunca agora!!!”, disse a mensagem.

Para o confronto com o Fluminense, o Corinthians informou que não haverá venda de ingressos nas bilheterias e a tendência é que ainda nesta segunda, todos os bilhetes tenham sido vendidos pela internet.