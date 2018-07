Corinthians fica perto de anunciar Fábio Simplício como nova contratação

SÃO PAULO - Depois de Danilo e Fábio Santos, o volante Fábio Simplício será mais um ex-são-paulino a vestir a camisa do Corinthians. O jogador que atualmente está na Roma deverá ser anunciado como reforço corintiano após a final do Paulistão, neste domingo, na Vila Belmiro.

A contratação surpreendente foi negociada por intermédio do empresário Gilmar Rinaldi, o que mostra que as divergências entre o ex-goleiro e o clube foram esquecidas. Ele havia se mostrado chateado com a negociação que levou Adriano ao Parque São Jorge e que ocorreu por intermédio de Ronaldo e não de Rinaldi, então agente do atacante - em seguida, houve rompimento deste acordo.

Fábio Simplício foi formado na base do São Paulo e, mesmo sem ser um ídolo da torcida tricolor, é bastante identificado com o clube. Em 2002, ele quase agrediu o santista Diego, que comemorou um gol pisando no escudo são-paulino no Morumbi.

O volante é o segundo reforço europeu a acertar com o Corinthians. Antes dele, o time alvinegro já havia fechado com o meia Alex, do Spartak Moscou, da Rússia - o atleta de 29 anos custou cerca de R$ 14 milhões e desembarcou neste sábado no Brasil. Os dois só poderão estrear em agosto, após a abertura da janela de transferências internacionais.

Véspera. No último treinamento da equipe antes da decisão do estadual, contra o Santos, a torcida corintiana compareceu em pequeno número ao centro de treinamento para apoiar o elenco. Um grupo de 20 torcedores compareceu ao Parque Ecológico e exibiu uma faixa em que se lia "Nós acreditamos em vocês".

Na atividade comandada pelo treinador, mais uma vez a ênfase foi nas bolas paradas. "Como vocês viram durante a semana, treinamos muitas cobranças de falta", disse Chicão. Os corintianos também treinaram cobranças de pênaltis, mas Chicão espera que seu time vence no tempo normal. "Não queremos passar de novo aquilo por aquilo que passamos contra o Palmeiras", lembrou o zagueiro.

