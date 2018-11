Corinthians conversa com NBA e pretende colocar 'cadeiras premium' no gramado

O Corinthians firmou parceria com a NBA e já no clássico contra o São Paulo, no sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, montará um quiosque da liga norte-americana de basquete na Arena Corinthians.

O espaço ficará no quarto andar do estádio. O departamento de marketing ainda não definiu se fará a instalação no setor Leste ou Oeste. Certo apenas é que serão comercializados quase todos os produtos licenciados do principal campeonato de basquete do mundo. A exceção serão as camisas de times como Boston Celtics e Milwaukee Bucks, que têm as cores verdes.

O marketing corintiano não revelou os termos do acordo e disse que ficará com um porcentual do total das vendas. A parceria, no entanto, tende a se estender para além dos produtos. O clube está em contato com os organizadores da NBA para criar um espaço de cadeiras premium dentro do campo.

A ideia é fazer algo semelhante aos assentos vips que ficam dentro das quadras de basquete do campeonato norte-americano. Os lugares privilegiados na Arena devem ser colocados no lado aposto ao banco de reservas e também em frente ao setor sul. O projeto ainda está no papel. Não estão definidos quantos acentos serão instalados no gramado e qual será o preço desse ingresso.

Inicialmente, a parceria com a NBA não tem relação com o clube, é apenas para a Arena. Coincidentemente, o Corinthians voltou a ter um time de basquete profissional na atual temporada após um intervalo de 22 anos. A equipe, liderada pelo veterano Guilherme Giovannoni, ocupa atualmente a oitava colocação na tabela do Novo Basquete Brasil, com três vitórias e três derrotas.