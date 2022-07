Corinthians quer encerrar tabu de 10 jogos sem vencer Flamengo em prévia de duelos na Libertadores

De olho em seguir nas primeiras posições no Brasileirão, o Corinthians chega confiante para o jogo contra o Flamengo, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, e tem um incômodo jejum pela frente. O time paulista não vence a equipe carioca desde setembro de 2018, na semifinal da Copa do Brasil. De lá para cá, são nove derrotas e um empate.

Há dúvidas na escalação já que o clube segue com o departamento médico cheio. Adson, Fagner, Gustavo Silva, Júnior Moraes, Maycon e Renato Augusto não entraram em campo na classificação heroica na Libertadores, contra o Boca Juniors, na última terça-feira. Já Willian, com dores no ombro, ficou no banco de reservas e é dúvida para este domingo.

O clube fez um treino aberto para 40 mil torcedores na sexta-feira em que também apresentou o centroavante Yuri Alberto à torcida. Enquanto um chega, dois saem. Nesta semana, o zagueiro João Victor e o atacante Mantuan deixaram o clube rumo a Benfica e Zenit, respectivamente.

O duelo entre Corinthians e Flamengo também vai servir de prévia para o duelo entre os dois nas quartas de final da Libertadores, daqui a um mês. Até lá, o time do técnico Vítor Pereira poderá ter muitas mudanças, com a recuperação de atletas lesionados, a disponibilidade do atacante Yuri Alberto e a possível chegada de outros reforços.

Apesar de classificados, Corinthians e Flamengo vêm de situações diferentes nas oitavas da Libertadores. O time paulista vem de uma classificação histórica nas oitavas de final, quando bateu o Boca Juniors, nos pênaltis, em plena Bombonera. Já a equipe carioca atropelou o Tolima por 8 a 1 no agregado e chega forte para a sequência do ano em todas as competições.

Vítor Pereira deve usar seus principais jogadores neste domingo e poderá poupar alguns destaques no meio de semana, quando o time visita o Santos, na Vila Belmiro, pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil. O Corinthians venceu na ida por 4 a 0 e já tem um pé na próxima fase.

CORINTHIANS X FLAMENGO

CORINTHIANS - Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Giuliano; Lucas Piton, Adson e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

FLAMENGO - Santos, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Neo Química Arena.

TV - Globo e Premiere.