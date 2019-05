Corinthians, Flamengo e Grêmio têm interesse em zagueiro uruguaio

O zagueiro Gastón Silva, do Independiente (ARG), está na mira de clubes brasileiros. O defensor uruguaio de 25 anos interessa a Corinthians, Flamengo e Grêmio, de acordo com informação divulgada pelo canal Fox Sports.

Silva também pode atuar como lateral-esquerdo. Após se destacar no título da Sul-Americana de 2017 e disputar a Copa do Mundo da Rússia no ano passado, o defensor não vive bom momento no Independiente em 2019.

Silva foi revelado pelo Defensor (URU) já atuou por Torino (ITA), Granada (ESP) antes de chegar ao Independiente em 2017.

O Flamengo está em busca tanto de um zagueiro quanto um lateral-esquerdo, as duas posições que Silva pode atuar. No Corinthians, a diretoria diz estar "sempre atenta ao mercado". No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho elogia seu atual elenco, mas abre as portas para reforços.