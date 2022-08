Corinthians não vence Flamengo no Maracanã e no Rio de Janeiro há sete anos; veja histórico

Atrás no placar agregado, o Corinthians precisa de uma vitória por três gols de diferença sobre o Flamengo nesta terça-feira para se classificar às semifinais da Libertadores. No entanto, o retrospecto recente mostra que o time paulista não vence os cariocas no Rio de Janeiro ou no Maracanã - estádio em que a partida será disputada - desde 2015.

Na ocasião, o Corinthians superou o Flamengo por 3 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano - gols de Elias, Uendel e Jadson. Caso o placar se repita, a equipe de Vítor Pereira estará classificada às semifinais da Libertadores, o que não ocorre desde 2012, ano em que o time conquistou seu único título da competição.

Desde então, foram oito confrontos entre Corinthians e Flamengo no Rio de Janeiro - sete no Maracanã e um no Estádio Luso Brasileiro - com ampla vantagem dos cariocas: seis vitórias e dois empates, com 14 gols marcados e apenas quatro sofridos. No entanto, este será o primeiro encontro entre as equipes no estádio desde 2021 - o último aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, com a vitória do Flamengo por 1 a 0.

Essa superioridade rubro-negra em casa se reflete nos números gerais do histórico do confronto. Em 2015, ano da última vitória corintiana fora de casa, os alvinegros levavam a vantagem no placar geral do confronto direto, mas desde então o Flamengo tomou a liderança geral - 60 a 54, além de 30 empates.

Na Neo Química Arena, local que recebeu a partida de ida das quartas de final da Libertadores, as equipes já se enfrentaram em 11 oportunidades, também com vantagem do Flamengo no confronto. São cinco vitórias dos cariocas contra quatro dos alvinegros, além de dois empates. No entanto, até este ano - quando o Corinthians venceu por 1 a 0 no primeiro turno do Brasileirão - a última vitória corintiana havia sido em 2018, 2 a 1 pela Copa do Brasil.

Com esses números, a tarefa da equipe de Vítor Pereira ganha ares dramáticos. Além de quebrar um tabu de sete anos sem vitórias fora de casa diante do Flamengo, o Corinthians precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para levar a decisão para as penalidades máximas. A última vez que esse placar aconteceu, a favor do Corinthians, foi pelo Campeonato Brasileiro de 2016, 4 a 0 com gols de Romero (2 vezes), Guilherme e Rildo.

Na vice-liderança do Brasileirão, o Corinthians vê suas chances de títulos na Copa do Brasil e Libertadores ruírem nas quartas de final, caso não consiga reverter as vantagens de 2 a 0 para o Atlético-GO e Flamengo, respectivamente.

A sequência do Corinthians terá o adversário rubro-negro, nesta terça-feira, depois o rival Palmeiras, no sábado, e o Atlético-GO, na próxima quarta, e poderá definir os rumos da equipe na temporada. Vítor Pereira, em seu primeiro ano no comando do clube, pede calma para enfrentar esses próximos jogos. "Essa sequência é muito pesada. Uma sequência que nem sabemos bem que competição priorizar. Queremos ficar na frente para brigar pelo Brasileiro, sabemos que temos de enfrentar o Flamengo e competir por um melhor resultado para tentar virar a situação que temos neste momento e, a seguir, tem o Palmeiras", afirmou o treinador.

Confira os últimos confrontos entre Corinthians e Flamengo no Rio de Janeiro:

17/11/2021 - Flamengo 1 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro

14/02/2021 - Flamengo 2 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro

03/11/2019 - Flamengo 4 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro

04/06/2019 - Flamengo 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil

12/09/2018 - Flamengo 0 x 0 Corinthians - Copa do Brasil

03/06/2018 - Flamengo 1 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro

19/11/2017 - Flamengo 3 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro

23/10/2016 - Flamengo 2 x 2 Corinthians - Campeonato Brasileiro

12/07/2015 - Flamengo 0 x 3 Corinthians - Campeonato Brasileiro