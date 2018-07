Corinthians, Fluminense e Cruzeiro caem em grupo difícil na Libertadores

SÃO PAULO - Corinthians, Fluminense e Cruzeiro, os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro 2010, estarão em chaves complicadas na Copa Libertadores de 2011. O campeão nacional enfrentará América (MEX), Nacional (URU) e Argentinos Jrs, no Grupo 3. Já o vice-campeão, no Grupo 7, terá pela frente um argentino, um paraguaio e o vencedor do duelo entre o terceiro do Brasileirão e um colombiano pela pré-Libertadores.

O Santos, campeão da Copa do Brasil, é cabeça-de-chave do Grupo 5, e vai encarar, na primeira fase, Deportivo Táchira (VEN), uma equipe chilena e o vencedor do duelo entre um paraguaio e o Deportivo Petares (VEN).

O Internacional, por sua vez, está na chave 6, ao lado de Jorge Wilstermann (BOL), um equatoriano e o ganhador do confronto entre Jaguares (MEX) e um time peruano.

O sorteio foi realizado na tarde desta quinta-feira na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque (Paraguai), pelo presidente da entidade, Nicolás Leoz.

Erro. No Sorteio, a Conmebol cometeu um deslize e inicialmente colocou o Caracas (VEN) no grupo do Santos. No entanto, depois de receber um fax da Federação Venezuelana, que indicava o time como cabeça-de-chave, trocou a equipe de lugar com o Deportivo Táchira, que passou a integrar a chave do clube da Vila Belmiro.

Confira os grupos da Libertadores:

Grupo 1

Peru 1

Paraguai 1

Colômbia 2

San Luis (MEX)

Grupo 2

Junior (COL)

Bolívia 2

Peru 2

4.º do Brasileirão (Brasil 6) ou Goiás x Liverpool (URU)

Grupo 3

Argentinos Jrs. (ARG)

Nacional (URU)

Campeão brasileiro (Brasil 3)

América (MEX)

Grupo 4

Caracas (VEN)

Chile 1

Argentina 3

Bolívia 3 x Chile 3

Grupo 5

Santos

Deportivo Táchira (VEN)

Chile 2

Deportivo Petares (VEN) x Paraguai 3

Grupo 6

Internacional

Jorge Wilstermann (BOL)

Equador 2

Jaguares (MEX) x Peru 3

Grupo 7

Argentina 2

Paraguai 2

Vice-campeão brasileiro (Brasil 4)

3.º do Brasileirão (Brasil 5) x Colômbia 3

Grupo 8

Equador 1

Peñarol (URU)

Argentina 4

Argentina 5 x Equador 3

(Atualizado às 18h15)