Corinthians, Fluminense e Santos defendem favoritismo para avançar à 3ª fase da Copinha

Dos 32 jogos da segunda fase da Copa São Paulo de Juniores, 16 deles serão disputados nesta quarta-feira. Corinthians, Santos e Fluminense defendem o favoritismo na luta por uma vaga na terceira fase. O dia ainda trará jogos de Grêmio e Atlético-MG.

Dono de dez conquistas, o Corinthians, que avançou com 100% de aproveitamento, desafia o Ituano, que ficou na vice-liderança do Grupo 16, o do Fortaleza. O clube alvinegro é um dos candidatos ao título e tem como destaque o jovem Pedro, de apenas 15 anos.

Tricampeão do torneio, o Santos tem pela frente o Chapadinha-MA, uma das sensações na competição. Diferente do time paulista, que venceu todos os seus jogos até o momento, a equipe maranhense roubou a cena ao ficar em segundo do Grupo 7, ainda sem perder.

O Fluminense, dono de cinco títulos da Copinha, também enfrenta uma surpresa, a Francana, que está sumida no cenário paulista. O time carioca tem 100% de aproveitamento, enquanto a equipe do interior de São Paulo está invicta.

Destaque também para outros dois favoritos do torneio. O Grêmio enfrenta o Santa Cruz, após ser surpreendido pelo XV de Jaú, já o Atlético-MG, que perdeu para o Linense na última rodada da Primeira Fase, tem pela frente o Mirassol, que tem 100% de aproveitamento, tendo vencido, inclusive, o Sport.

Sobre os campineiros, o Guarani faz o duelo paulista contra o Votuporanguense. Já a Ponte Preta encara o Jacuipense. Dos paulistas que só venceram até agora, o Novorizontino desafia o Castanhal, e o XV de Piracicaba pega o Taubaté.

Confira os jogos desta quarta-feira:

11h

Novorizontino-SP x Castanhal-PR

XV de Piracicaba-SP x Taubaté-SP

Botafogo-RJ x São José-RS

11h30

Fortaleza-CE x Resende-RJ

15h

Votuporanguense-SP x Guarani-SP

Vila Nova-GO x Bahia-BA

Fluminense-RJ x Francana-SP

Nova Iguaçu-RJ x Ferroviária-SP

Athletico-PR x América-MG

17h15

Grêmio-RS x Santa Cruz-PE

18h

Mirassol-SP x Atlético-MG

Linense-SP x Sport-PE

Falcon-SE x Velo Clube-SP

19h30

Santos-SP x Chapadinha-MA

20h

Ponte Preta-SP x Jacuipense-BA

21h45

Corinthians-SP x Ituano-SP