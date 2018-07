Corinthians foca reforços em quatro posições para a próxima temporada

Enquanto o técnico Oswaldo de Oliveira comanda o elenco do Corinthians na busca pela classificação para a Copa Libertadores, a diretoria começa a pensar no planejamento para a próxima temporada e já mira as posições em que vê maior necessidade de reforços. O clube quer pelo menos um atacante, um meia, um volante e um zagueiro que cheguem para ser titulares.

O ataque é o único setor que o clube já tem dois nomes certos para 2017. Jô deve ser anunciado a qualquer momento e Luidy, do CRB, também já acertou e ambos se apresentam no ano que vem. Entretanto, o clube ainda procura por mais um jogador para a posição.

A falta de um meia com características de criação é algo que tem atrapalhado o time desde as saídas de Renato Augusto e Jadson para o futebol chinês. Oswaldo de Oliveira conta com Danilo, Rodriguinho, Marlone, Guilherme, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e o garoto Rodrigo Figueiredo para o setor.

Na defesa, Oswaldo mostra que ainda procura uma dupla ideal. Tanto que no treino tático desta quarta-feira, ele surpreendeu e tirou Balbuena, que parecia titular absoluto, e testou a equipe com Vilson ao lado de Pauo Henrique para encarar a Chapecoense, sábado. Além desses, o treinador conta apenas com os jovens Léo Santos e Yago, que está machucado e só volta aos gramados ano que vem.

Um reforço garantido, mas nos bastidores, é a contratação do diretor de futebol, Flávio Adauto. Ele será apresentado na sexta-feira e deve acertar nos próximos dias com um diretor adjunto de futebol.