Corinthians formaliza demissão de Adriano por justa causa

SÃO PAULO - O Corinthians formalizou a demissão do atacante Adriano por justa causa na tarde de ontem e depositou na conta do jogador R$ 90 mil referentes à salários e encargos trabalhistas.

Essa foi a maneira que o clube encontrou de se resguardar juridicamente caso não seja possível um acordo amigável com o advogado do atleta e o caso vá parar na Justiça.

O Corinthians considerou a data de demissão de Adriano como 12 de março, dia do anúncio da dispensa do atleta pelo site oficial do clube. O depósito de R$ 90 mil, referentes a salários, 13º e férias, foi feito na quinta-feira à tarde, dia 22, porque era o prazo limite para pagamentos de rescisões trabalhistas.

O Corinthians fez isso mesmo sabendo que é difícil que a justiça trabalhista dê ganho de causa ao clube. Mas se quisesse acionar a justa causa deveria fazer isso em dez dias, o que foi feito. O advogado do atacante já foi notificado.

Ao longo de sua passagem pelo Corinthians, Adriano faltou a diversos sessões de fisioterapia e a treinos e foi notificado formalmente. Isso daria base a justa causa. Essa é apenas uma pequena parte da rescisão contratual do atleta com o Corinthians. Faltam os valores referentes aos direitos de imagem.

A soma toda deve chegar a R$ 1 milhão. Adriano, porém, pede bem mais que isso. Um novo encontro entre o advogado do jogador e o clube deve ocorrer até segunda-feira. Ou as partes chegam a um acordo final ou o caso Adriano vai parar nos tribunais. O Corinthians, porém, não crê nisso.

A reportagem entrou em contato com empresário do jogador, Luiz Cláudio de Menezes, que participou das negociações, mas ele não atendeu as ligações.

CONFIRMAÇÃO

Quase duas horas depois da notícia divulgada pelo estadão.com.br, o Corinthians soltou uma nota em seu site confirmando o fato. "Em virtude de notícias divulgadas sobre a rescisão do contrato de trabalho do atleta Adriano, a diretoria do Sport Club Corinthians Paulista comunica que a dispensa do atacante, ocorrida no último dia 12/03, se deu por justa causa", diz o comunicado. "A não divulgação de tal decisão, naquele momento, se deu em razão do interesse do clube em preservar o próprio atleta, não expondo fatos que dizem respeito somente às partes envolvidas. Mesmo após a decisão de encerrar o contrato entre atleta e clube por justa causa, o Corinthians permanece aberto ao diálogo."