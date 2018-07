Corinthians formaliza empréstimo ao BNDES

SÃO PAULO - O Corinthians formalizou ontem o pedido ao BNDES para poder se utilizar da linha de crédito do banco estatal especialmente criada para a Copa de 2014. O clube protocolou uma carta consulta, documento que serve como o primeiro passo para que os R$ 400 milhões que o BNDES tem à disposição sejam utilizados na construção do Itaquerão.

O pedido não é garantia de que o banco vai liberar imediatamente o dinheiro, mas serve para que o Itaquerão não perca o prazo limite para usar a linha de crédito. Todos os estádios que estão sendo reformados ou construídos para serem sedes do Mundial de 2014 tinham até o dia 31 para formalizar a intenção de usar a linha de crédito do BNDES.

Até ontem, apenas o Beira-Rio e o Itaquerão não haviam solicitado o dinheiro. Desde o início até agora, é a Odebrecht quem tem bancado o custo de toda a construção do estádio corintiano. Com a entrada do dinheiro do BNDES, a empresa recuperará o que já gastou.