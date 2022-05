Com rodízio, elenco do Corinthians tem novo teste diante do Fortaleza na Neo Química Arena

Um dos desafios do técnico Vitor Pereira no Corinthians é apresentar um futebol de alto nível em um calendário apertado, enquanto tenta equilibrar a minutagem do elenco em campo. Embora já dê sinais de que tem uma equipe ideal em mãos, ao priorizar nomes de destaque contra Deportivo Cali e Boca Juniors, ambos confrontos importantes pela Libertadores, o treinador português adota o rodízio para descansar jogadores experientes, reoxigenar a equipe e buscar um nível alto de intensidade. Com novas mudanças na escalação, a equipe enfrenta o Fortaleza, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

Vitor Pereira testou positivo para a covid-19 na segunda-feira e seguirá sem comandar a equipe na beira de campo, como foi contra o Boca Juniors, na terça, pela Libertadores. O auxiliar Filipe Almeida deve novamente ocupar sua vaga. Desde a chegada do técnico português, o time segue invicto em casa (venceu quatro e empatou uma) e já utilizou 31 jogadores em partidas pelo Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

O rodízio, prática bastante comum na Europa, chegou de vez ao clube com a comissão técnica portuguesa. Dosar a utilização de jogadores para não sobrecarregá-los fisicamente está nos planos. A equipe já foi a campo 21 vezes esse ano e fará, pelo menos, mais 39 jogos, totalizando 60. Avançando na Copa do Brasil e Libertadores, terá ainda mais partidas e menos semanas de descanso. Para isso, as peças do elenco precisam estar com ritmo de jogo e manter um nível homogêneo de atuações.

O quarteto experiente formado por Paulinho (33 anos), Giuliano (31), Renato Augusto (34) e Willian (33), por exemplo, iniciou apenas duas de 13 partidas sob o comando de Vitor Pereira. O meio-campo também passou por uma evolução após a contratação de Maycon no fim de março.

O jogador retornou ao clube como um atleta mais experiente e trouxe juventude e dinamismo ao setor. Maycon, inclusive, "substituiu" Paulinho como o jogador que infiltra na área adversária como elemento surpresa para finalizar. Foi assim que saíram seus dois gols na vitória sobre o Boca Juniors pela Libertadores. Maycon deve ser poupado para a partida. Além do meio-campo, o troca-troca também acontece em outros setores da equipe.

O time é o 3º colocado do Brasileirão, com duas vitórias e uma derrota, e deve ter novas mudanças na escalação em todos os setores. Na lateral-direita, Fagner pode estrear no Brasileirão, depois de cumprir suspensão em punição do STJD válida pela edição do ano passado. Já o zagueiro Gil, recuperado de gripe, deve retornar ao time titular.

Adversário deste domingo, o Fortaleza ocupa a lanterna do Brasileirão, após derrotas para Cuiabá e Inter. O clássico com o Ceará, pela terceira rodada, foi adiado para junho. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá todo o elenco à disposição. A equipe vem de uma vitória sobre o Alianza Lima por 2 a 1, no Castelão, garantindo seu primeiro triunfo na Copa Libertadores

CORINTHIANS X FORTALEZA

CORINTHIANS - Cássio, Fagner (Rafael Ramos), Gil, Robert Renan e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano e Paulinho (Cantillo); Róger Guedes, Gustavo Mosquito (Mantuan) e Júnior Moraes (Jô). Técnico: Filipe Almeida.

FORTALEZA - Max Walef; Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu (Tinga), Felipe, Lucas Lima (Depietri), Jussa (Hércules) e Lucas Crispim; Moisés (Zé Welison) e Silvio Romero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Neo Química Arena.

TV - Globo, Premiere.