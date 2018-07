Corinthians ganha ação da Conmebol e volta a ter torcedores fora de casa

SÃO PAULO - Um ano depois da morte do torcedor boliviano Kevin Beltrán Espada, em Oruro, o Corinthians voltou a ter direito de ter torcida nas partidas fora de casa em competições da Conmebol. O clube havia sido punido após a torcida corintiana ter disparado um sinalizador em direção à torcida adversária no Estádio Jesús Bermúdez.

A decisão ocorreu no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), que é a última instância da Justiça desportiva. O clube ganhou a ação por unanimidade, com todos os três votos a favor.

O clube recebeu três punições na ocasião. Além de não contar com a torcida em partidas como visitante por um período de 18 meses, o Corinthians jogou com os portões fechados contra o Millonarios no Pacaembu e pagou uma multa de US$ 200 mil. Já o San Jose acabou multado em US$ 10 mil.

Na Libertadores do ano passado, o time corintiano enfrentou Tijuana, Millonarios e Boca Juniors fora de casa e não contou com o apoio dos torcedores. Após a decisão do TAS, os torcedores poderão comparecer às partidas da equipe como visitante. O fato ocorrerá na Copa Sul-Americana, no segundo semestre.

Após a morte de Kevin em Oruro, 12 corintianos foram presos. Cinco dias depois, um menor de idade, sócio da Gaviões da Fiel, se apresentou à Justiça como autor do disparo do sinalizador. Em maio, ele prestou depoimento ao promotor Alfredo Santos no consulado boliviano em São Paulo. O promotor levou à Bolívia as digitais do menor e fotos com a posição dos torcedores na arquibancada do estádio Jesus Bemúdez. Em junho, sete torcedores foram liberados. Pouco mais de um mês depois, todos voltaram ao País em liberdade.