Corinthians ganha do Grêmio fora de casa e continua em ascensão no Campeonato Brasileiro

O Corinthians continua a sua ascensão no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe bateu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, e chegou ao quarto jogo de invencibilidade, com três vitórias seguidas. O time agora soma 27 pontos, na sexta colocação. Já o Grêmio, com 16, segue afundado na zona do rebaixamento.

O gol de Jô no segundo tempo acabou com uma seca nos confrontos entre as duas equipes. Os quatro jogos anteriores entre Grêmio e Corinthians terminaram empatados em 0 a 0. Não saía um gol no duelo desde 2018.

Leia Também Confira como foi a vitória do Corinthians sobre o Grêmio em Porto Alegre

O jogo deste sábado foi fraco tecnicamente e tinha tudo para também terminar 0 a 0. As duas equipes não conseguiam criar chances para deixar os seus homens de frente em boas condições de finalizar. Eram times previsíveis, sem variação de jogadas.

Com uma marcação eficiente, o Grêmio anulou o meio de campo do Corinthians. Giuliano, por exemplo, tinha de recuar muito para poder receber a bola. O time trocava muitos passes de lado, sem ofensividade.

A melhor chance do Corinthians durante todo o primeiro tempo ocorreu aos 33 minutos. Luan, no entanto, viu o seu chute da entrada da área desviar em Thiago Santos e ir para escanteio.

No segundo tempo, o jogo continuou sem alterações. Aos 19 minutos, Sylvinho mudou o Corinthians com duas substituições: Vitinho entrou no lugar de Luan e Renato Augusto na vaga de Roni.

A ideia era melhorar a qualidade do passe no meio de campo e dar mais dinâmica ao jogo. Mas isso acabou não acontecendo e o gol do Corinthians saiu em um lance de bola parada mesmo. Aos 33, Vitinho cobrou falta quase do meio do campo, Jô aproveitou a falha do goleiro, que saiu mal, e colocou o Corinthians na frente.

Irritado com a falta que deu início à jogada do gol, Maicon exagerou na reclamação com a arbitragem e acabou expulso. Com um jogador a mais nos minutos finais, o Corinthians segurou a vantagem e ainda teve a chance de ampliar nos acréscimos, mas Renato Augusto parou na trave.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 CORINTHIANS

GRÊMIO: Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti e Campaz (Maicon); Alisson, Borja (Diego Souza) e Ferreira (Léo Pereira). Técnico: Felipão.

CORINTHIANS: Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Renato Augusto), Giuliano, Luan (Vitinho) e Gustavo Mosquito (Gabriel Pereira); Jô. Técnico: Sylvinho.

GOL: Jô, aos 33 minutos do 2º T.

ÁRBITRO: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS: Cássio e João Victor

CARTÃO VERMELHO: Maicon.

LOCAL: Arena do Grêmio