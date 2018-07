Corinthians ganha o clássico e Palmeiras está no G-4. Veja os gols

O Campeonato Brasileiro vai chegando em sua reta final e a disputa do título parece mesmo apenas entre o líder Corinthians e o Atlético-MG que venceram adversários de respeito neste fim de semana. O Grêmio perdeu o fôlego e a partida diante do Palmeiras, o novo integrante do G-4. Assim, como o Inter, que tropeçou em casa. Do lado de baixo da tabela, após nove rodadas, o Vasco finalmente deixou a lanterna. Mas o risco de queda ainda é grande. Vejam os gols.

CORINTHIANS 2 x 0 SANTOS

PALMEIRAS 3 x 2 GRÊMIO

ATLÉTICO-MG 4 X 1 FLAMENGO

VASCO 2 x 1 SPORT

INTERNACIONAL 1 X 1 FIGUEIRENSE