Corinthians ganha o mundo e as manchetes dos jornais

Após bater o Chelsea da Inglaterra por 1 a 0, gol de cabeça de Paolo Guerrero, o Corinthians conquistou o bicampeonato no torneio organizado pela Fifa e ganhou as manchetes dos principais jornais ao redor do globo. No site oficial do Corinthians, a vitória em preto e branco é comemorada com a frase "o mundo é do bando de loucos". O time fala ainda do gol de Guerrero e como a equipe se "impôs" em campo.

O bicampeonato foi citado pelo site da CBF que destacou ainda como o jogo foi disputado e comemorou a vitória corintiana ao escrever: "jogou um futebol combinado de talento e raça". José Maria Marin, presidente da Confederação, e Marco Polo Del Nero, vice-presidente, estavam no Japão e participaram da cerimônia de entrega dos troféus.

Além da premiação do goleiro Cássio como Bola de Ouro, a Fifa comenta a vitória do Corinthians no Mundial de Clubes com destaque para a torcida de "fôlego incessante" que empurrou o time no Japão.

"O Mundo é do Corinthians" estampou a Gazzetta dello Sport da Itália. "Sambódromo no Japão: O Corinthians foi coroado campeão do Mundo em Yokohama após passar por um decepcionante Chelsea", afirmou o site italiano.

Quem também não gostou da atuação dos atuais detentores do troféu da Liga dos Campeões da Europa foi o Marca da Espanha: "Decepção Mundial" foi a manchete. "O Corinthians surpreendeu o Chelsea na final do mundial e levou o título graças ao gol solitário de Paolo Guerrero. O time de Rafá Benitez era favorito no papel, mas em campo foram os brasileiros que mereceram levantar o caneco".

Os ingleses também preferiram destacar a derrota da equipe local. O jornal The Guardian disse "Chelsea perturbado após perder para o Corinthians" e classificou a viagem ao Japão como "frustante". No The Sun : "Fim do Mundo" e "O esforço de Guerrero se mostrou suficiente para mandar os campeões europeus para casa de mãos vazias".

O jornal inglês evidenciou também a conquista corintiana e descreveu os jogadores da equipe brasileira como "os batedores do mundo".

Na América do Sul, destaque para a cobertura do Peru. "Paolo Guerrero é o primeiro peruano a conquistar um título mundial de futebol", destaca o La República de Lima. "Paolinho deixa o nome do Peru em alta na terra do sol nascente". O Olé, da Argentina colocou "Corinthians, o mesmo que tirou a Libertadores do Boca, levou o Mundial de Clubes após ganhar do Chelsea por 1 a 0 graças a um gol de cabeça do peruano Paolo Guerrero e grande atuação de seu goleiro Cássio. "El Burrito", Martinez, jogou nove minutos. O troféu volta para a América do Sul após permanecer por cinco edições na Europa".