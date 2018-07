Corinthians garante já ter resolvido pendências com Alexandre Pato

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians disse na tarde desta quinta-feira ter resolvido as pendências com o atacante Alexandre Pato, que estavam impedindo a concretização do empréstimo do jogador para o São Paulo. Assim, a expectativa corintiana é de que os contratos sejam assinados até a manhã desta sexta e que o meia Jadson, envolvido no negócio, possa fazer sua estreia pelo clube no clássico de domingo contra o Palmeiras.

Apesar do acerto entre todas as partes envolvidas, a troca entre São Paulo e Corinthians ainda não foi concretizada por causa da dívida corintiana com Alexandre Pato - R$ 1,5 milhão referente a direitos de imagem atrasados. Agora, porém, o clube informa ter resolvido essa pendência e também diz ter dado garantias aos são-paulinos de que arcará com metade do salário do atacante enquanto ele estiver no Morumbi, o que dá um valor de R$ 400 mil mensais.

Diante disso, a diretoria corintiana redigiu o contrato e enviou para o São Paulo, com a expectativa de que seja assinado até a manhã desta sexta-feira. Aí, o Corinthians tentará regularizar a inscrição de Jadson na Federação Paulista de Futebol (FPF) durante o restante do dia, para que ele esteja à disposição do técnico Mano Menezes para estrear já no domingo, quando acontece o clássico contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela oitava rodada do Paulistão.