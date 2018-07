Corinthians gastou R$ 650 mil para organizar jogo de inauguração do Itaquerão

SÃO PAULO - As despesas da primeira partida do Corinthians no Itaquerão, domingo, contra o Figueirense, pela 5ª. rodada do Campeonato Brasileiro, somaram R$ 649.887,48. Como a arrecadação com a venda de ingressos foi de R$ 3.029.801,70, o clube teve um lucro de R$ 2.379.914,22. Foi a a maior renda registrada na história do Corinthians, superando os R$ 2,9 milhões da eliminação para o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores de 2010, no Pacaembu.

De acordo com o Boletim Financeiro divulgado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), só para orientadores e fiscais, o Alvinegro pagou R$ 41.127,00, quase o dobro do que gastava no Pacaembu em partidas com público semelhante ao jogo de domingo (36.123 pagantes). Outro item que chama atenção na relação de despesas é “confecção de ingressos e controle de acesso”, que custou R$ 85.165,70. O item "aluguel de campo", no entanto, aparece zerado. No Pacaembu, o clube gastava cerca de R$ 60 mil partida.

Aos gastos do Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Figueirense somam-se também as despesas do COL (Comitê Organizador Local), que não foram reveladas. No domingo, o comitê levou, por exemplo, 781 seguranças particulares (stewards) ao Itaquerão. São esses agentes que atuarão no estádio nos seis jogos da Copa do Mundo que serão realizados no local.