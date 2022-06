Corinthians conta com volta de Fagner para 'encorpar' time titular diante do Goiás

A grande expectativa do Corinthians para a partida deste domingo, às 16h, contra o Goiás, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, é o provável retorno do lateral-direito Fagner. Desfalque há mais de um mês em razão de uma lesão no tornozelo, o jogador, enfim, deve retornar ao time titular. Sua ausência foi bastante sentida.

O técnico Vítor Pereira alternou entre várias opções na lateral ou ala direita, quando atuou com três zagueiros. O único jogador de origem da posição é Rafael Ramos, mas o treinador português também improvisou o zagueiro João Victor e o atacante Mantuan, que teve problemas para se adequar às novas funções.

Fagner já havia participado normalmente das atividades antes do jogo contra o Athletico-PR, mas não foi relacionado por precaução com o gramado sintético. Pereira já havia lamentado na derrota para o Cuiabá por 1 a 0, fora de casa, os seguidos desfalques importantes que atrapalhavam a montagem da equipe.

O técnico segue sem poder contar com o zagueiro Victor, o volante Maycon e o centroavante Júnior Moraes, que estão no departamento médico. Outras baixas para a partida são Roni, suspenso, além do atacante Gustavo Mosquito e do lateral-direito João Pedro, que se recuperam após testarem positivo para a covid-19.

A necessidade de recuperar os atletas também se deve às próximas semanas que prometem ser decisivas para o Corinthians. Depois do Goiás, a equipe de Vítor Pereira enfrenta duas vezes o Santos, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil e outro pelo Brasileirão, além do primeiro confronto diante do Boca Juniors pela Libertadores.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Gil (Robson Bambu), Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo e Renato Augusto; Mantuan, Willian e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Da Silva, Yan Souto e Danilo Barcelos; Caio Vinícius, Fellipe Bastos, Diego e Elvis; Vinícius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Neo Química Arena

TV - Globo e Premiere.