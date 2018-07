Corinthians goleia e avança à terceira fase da Copa São Paulo

Dominante do início ao fim, o Corinthians não teve trabalho para vencer o Manthiqueira, de São José dos Campos (SP), e garantir vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar da vitória, por 5 a 1, novamente o técnico Osmar Loss reclamou do futebol apresentado pelo time da capital, sobretudo no primeiro tempo. Agora, a equipe alvinegra pega o Coritiba, que, mais cedo, na preliminar, goleou o Taubaté por 3 a 0.

O Corinthians mandou no jogo no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. Marquinhos fez o único gol no primeiro tempo, que arrancou de Osmar Loss um comentário irritado de que: "fomos burocráticos demais".

Nas lentes da Corinthians TV, assista todos os gols da goleada do Timãozinho por 5 a 1 contra o Manthiqueira pela #Copinha. pic.twitter.com/O4kqb0gN9U — Corinthians (@Corinthians) 11 de janeiro de 2017

Os meninos assimilaram a bronca e no segundo tempo fizeram mais quatro gols com Mantuan, Pedrinho, Renan Areis e Carlinhos. Agora o time tem o ataque mais positivo da competição, com 18 gols, dois a mais do que a Ponte Preta. O time de Campinas tem o artilheiro Yuri, com oito gols, um a mais do que o corintiano Carlinhos, com sete.

O gol do Manthiqueira saiu na prorrogação - contra de Zé Gabriel - e se despede da competição tendo história para contar. Isso porque o time nunca havia passado da primeira fase. É bem verdade que o time se classificou com três empates em três jogos. Logo, a campanha foi marcada sem nenhuma vitória. Tudo isso dirigido pela técnica Nilmara Alves, uma mulher e à frente do clube desde 2012.

OUTROS JOGOS

Mais cedo, o Bragantino venceu o Trindade-GO, por 1 a 0, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. O time paulista enfrentará o Cruzeiro na próxima fase. Outro classificado foi o Juventus que também venceu por 1 a 0, só que o Grêmio Osasco, em Osasco, e agora enfrentará o Fluminense.