Corinthians goleia e define duelos da 2.ª fase da Copa São Paulo

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou o seu favoritismo e fechou a terceira rodada da fase inicial da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo, no estádio Limeirão, em Limeira, com a classificação à segunda fase. Beneficiado pela vitória do XV de Piracicaba sobre o Remo por 2 a 1, na preliminar, o time paulistano entrou em campo precisando apenas de um empate. Fez mais e goleou a Internacional por 4 a 0, garantindo a vaga no Grupo K. Com os 32 classificados conhecidos, os confrontos da segunda fase estão definidos.

A partir de agora, os times se enfrentam em jogos únicos e, em caso de empate no tempo normal, os classificados serão conhecidos nos pênaltis. Os locais, datas e horários serão confirmados nesta segunda-feira pelo departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora da competição.

Contando mais uma vez com o apoio dos torcedores, que compareceram em bom número no Limeirão, o Corinthians abriu o placar com o zagueiro Felipe Zang, aos 24 minutos do primeiro tempo. Leandro, Malcon ampliaram o placar ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, José Paulo completou a goleada. Com sete pontos, o time alvinegro terminou na liderança do Grupo K e vai enfrentar o Juventude-RS. Este duelo acontecerá em Limeira.

OUTROS JOGOS

Neste domingo, seis times confirmaram a classificação. Corinthians, Botafogo-RJ e Atlético Mineiro terminaram como líderes de seus grupos, enquanto que Nacional-SP, Grêmio Osasco-SP e Aquidauanense-MS avançaram através do índice técnico, pois ficaram entre os seis melhores segundos colocados, todos com sete pontos. Kashiwa Reysol, do Japão, Brasília-DF e Palmeiras estavam garantidos, desde sábado, pelo índice.

Confira como ficou a segunda fase da Copa São Paulo:

Ferroviária-SP x Sport-PE

Fluminense-RJ x Ceará-CE

Internacional-RS x Linense-SP

Coritiba-PR x São Carlos-SP

Flamengo-RJ x Mirassol-SP

Corinthians-SP x Juventude-RS

Paraná-PR x CRB-AL

Goiânia-GO x América-MG

Taboão da Serra-SP x São Bernardo-SP

Cruzeiro-MG x Audax-SP

Portuguesa-SP x Grêmio Osasco-SP

Santos-SP x Kashiwa Reysol-JAP

São Paulo-SP x Nacional-SP

Botafogo-RJ x Brasília-DF

Flamengo-SP x Palmeiras-SP

Atlético-MG x Aquidauanense-MS