Corinthians goleia e fica perto da vaga na Copa São Paulo

O Corinthians goleou o Rio Branco (AC) por 4 a 0, pelo Grupo W, na noite desta quarta-feira, em Barueri. A vitória foi resolvida no primeiro tempo – com dois gols de pênalti, o Alvinegro já ganhava por 3 a 0. A vaga para a próxima fase da Copa São Paulo está praticamente assegurada.

O que atrapalhou o jogo desta quarta-feira foi a forte chuva. Faltou energia no confronto preliminar entre Barueri e Guaicurus. Por isso, o Corinthians só entrou em campo depois das 22 horas, com 40 minutos de atraso. "Quando acabou a luz ficamos cabisbaixos, mas queremos sempre ajudar o Corinthians", afirmou Matheus Cassini ao SporTV.

Matheus Cassini, cobrando pênalti, abriu o placar logo aos 5 minutos. Ele, que havia sofrido a falta dentro da área, cobrou bem e fez 1 a 0. Gustavo Tocantins, puxando um contra-ataque, ampliou aos 21. Tocantins também sofreu um pênalti, aos 43. Marciel não desperdiçou: 3 a 0.

O Rio Branco perdeu um jogador expulso, o zagueiro Chico, que recebeu dois cartões amarelos. Ele cometeu os dois pênaltis do primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians controlou o jogo e desperdiçou várias chances, até que Maycon acertou um bonito chute e fechou o placar.

Com a vitória, o Corinthians se consolidou na liderança do grupo W, com seis pontos e quatro gols de saldo. Barueri e Guaicurus, com três pontos, ainda têm chances de avançar à próxima fase. O Corinthians encerra a participação na primeira fase contra o Barueri, sábado, às 21 horas.