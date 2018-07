Corinthians goleia em despedida do Brasileirão Feminino; Fla avança em 1º

As duas equipes já estavam eliminadas, mas o Corinthians assegurou ao menos a terceira colocação do Grupo 6, com oito pontos, contra dois das amazonenses. O Flamengo terminou em primeiro, após vitória por 2 a 0 sobre o São José. As cariocas chegaram a 13 pontos, contra nove da equipe de São José dos Campos.

Pelo Grupo 5, mais tarde, o Rio Preto contou com dois gols no fim para vencer a Ferroviária por 2 a 1, de virada, em plena Araraquara. A Ferroviária, porém, conseguiu a segunda vaga porque o Foz Cataratas decepcionou em casa, em Foz do Iguaçu, e ficou no empate em 1 a 1 com o São Francisco, da Bahia.

Quem vencesse a partida entre paranaenses e baianas avançaria. Mas, com o empate, os dois times morrem abraçados. A Ferroviária passou com seis pontos, à frente do Foz só pelo saldo de gols. O Rio Preto somou 16.

Na semifinal, o Rio Preto, atual campeão, vai reeditar a final do ano passado contra o São José. Já a Ferroviária, campeã da Libertadores Feminina em 2015, encara o Flamengo.