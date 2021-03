Corinthians goleia equatorianas por 16 a 0 na Libertadores Feminina

Os dois times brasileiros que estrearam nesta sexta-feira na Copa Libertadores Feminina aplicaram goleadas expressivas. A mais marcante, sem dúvida, foi a do Corinthians, que fez 16 a 0 no equatoriano El Nacional. Mas o Avaí Kindermann também se saiu bem, derrotando o Deportivo Trópico, da Bolívia, por 8 a 0.

O Corinthians foi o campeão da Libertadores de 2019, a última realizada, com a de 2020 tendo sido adiada para este início de 2021 em função da pandemia do coronavírus. E na sua estreia na Argentina, diante do atual campeão equatoriano, aplicou 16 a 0, com 12 gols marcados no segundo tempo.

Victoria Albuquerque, Gabi Nunes e Grazi foram as artilheiras da partida, com 3 gols marcados por cada no duelo disputado em Morón. Giovanna Crivelari marcou dois. E os outros gols foram de Pardal, Tamires, Poliana, Gabi Zanotti e Adriana.

No Grupo A da Libertadores, o Corinthians voltará a jogar na próxima segunda-feira, quando enfrentará o peruano Universitário. Depois, na quinta, o adversário será o América de Cali.

No Jose Amalfitani, o estádio do Vélez Sarsfield em Buenos Aires, o Kindermann fez a metade dos gols do Corinthians. O time catarinense disputa o torneio por ter sido o terceiro colocado no Brasileirão de 2019. E quem mais brilhou foi Lelê, autora de quatro gols. Larissa anotou dois, com Camila e Vilma completando a goleada diante do campeão boliviano.

O Kindermann está no Grupo B da Libertadores Feminina e voltará a jogar na segunda-feira, quando enfrentará o chileno Santiago Morning. Na rodada final da chave, na próxima quinta, seu oponente será o Boca Juniors.

Campeã brasileira em 2019, a Ferroviária é a outra representante do País na Libertadores. E vai estrear neste sábado, quando terá pela frente o paraguaio Libertad, no José Amalfitani.