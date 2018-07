Corinthians goleia Grêmio Prudente e está nas oitavas da Copinha

O Corinthians fez valer a superioridade técnica e, com o apoio da torcida - perto de sete mil torcedores - na Arena Barueri, em Barueri, passou fácil pelo Grêmio Prudente, se classificando para as oitavas de finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Também na tarde desta quinta-feira, o Criciúma atropelou o Lemense, por 4 a 1, e avançou às oitavas. Resta apenas São Paulo x Atlético Paranaense para o término da segunda fase.

Apoiado pela torcida, o Corinthians abriu o placar logo aos seis minutos com Matheus Cassini e ampliou através de Guilherme Arana, aos 20. Dez minutos depois, Cassini marcou o terceiro e Diego Costa descontou para o Grêmio Prudente no fim do primeiro tempo. Com ampla vantagem, o time alvinegro apenas administrou o resultado na etapa final, mas achou tempo para fazer 5 a 1 com Gustavo Tocantins e Gabriel Vasconcelos.