Corinthians goleia Inter e se classifica às quartas de final da Copinha

O Corinthians é o primeiro time garantido nas quartas de final da 47.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em jogo equilibrado nesta sexta-feira à noite, o time paulista bateu o Internacional por 5 a 2 no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. Agora espera o vencedor do confronto entre Avaí e Ituano, que se enfrentam neste sábado cedo, em Itu.

Em um primeiro tempo muito movimentado, apesar do gramado pesado e castigado pela chuva, o Inter saiu na frente com um gol do zagueiro Léo Ortiz, cobrando pênalti, aos 19 minutos, mas a alegria do defensor durou apenas dois minutos. Aos 21, ele tentou cortar um cruzamento da direita e marcou um gol contra, empatando a partida. Ariel voltou a colocar o time gaúcho à frente aos 24 minutos, mas Gabriel Vasconcelos, aos 28, e Maycon, aos 47, viraram a partida.

Na segunda etapa, o estado ruim do campo pesou ainda mais e, em vantagem no placar, o Corinthians buscou administrar a vitória. A expulsão de Valdemir, meia do Internacional, aos seis minutos, complicou ainda mais a equipe gaúcha, que não conseguiu evitar o quarto gol corintiano, marcado por Gabriel Vasconcelos, aos 36 minutos. Após o cruzamento da esquerda, a defesa não cortou e o corintiano teve tempo de ajeitar a bola e chutar para o gol livre. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Gabriel Vasconcelos completou o placar, após passe de Claudinho. Foi seu terceiro gol na noite.

Esta foi a sexta vitória consecutiva do time paulista, dono da melhor campanha da competição. Atual campeão, o Corinthians é o maior vencedor da Copinha, tanto que busca seu décimo título.

Os outros seis classificados diretamente serão definidos em seis partidas, três neste sábado e três no domingo. Ao final desta fase, o time de melhor campanha entre os que forem derrotados neste estágio da competição também se garante para que se formem as quartas de final com oito equipes. Até o Internacional tem chance de avançar, apesar da goleada de 5 a 2 que sofreu nesta sexta.