Corinthians goleia o Fluminense e entra de vez na briga pela Libertadores

O Corinthians entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. Com futebol envolvente e boas tramas ofensivas, ganhou o confronto direto com o Fluminense de goleada. Com os 5 a 0 na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, o time do técnico Vagner Mancini ficou a um ponto da vaga na competição de 2021.

Derrotado, o Fluminense continua na sétima colocação e hoje estaria na Libertadores por causa de Palmeiras x Grêmio na final da Copa do Brasil. Ambos estão no bloco da frente do Brasileirão, abrindo mais uma vaga.

Jô, Cazares, Fagner, Mateus Vital e Luan foram os autores dos gols corintianos. Foi o 50° gol do centroavante com a camisa do Corinthians. Apenas o sétimo numa temporada na qual sofreu com lesão, suspensão e com a covid-19.

Agora são sete jogos de invencibilidade corintiana e quatro vitórias seguidas. Números que aumentam a motivação do grupo para o clássico diante do rival Palmeiras, segunda-feira, no Allianz Parque.

Cientes que o G-6 hoje se tornou G-7, Corinthians e Fluminense pisaram no gramado da Neo Química Arena empolgados com a possibilidade de se consolidar na briga por vaga na próxima edição da Libertadores.

Sem perder há dois meses e descansado após 16 dias sem atuar, o Corinthians tinha um pequeno tabu pela frente em sua estreia em 2021. O time tropeçou diante do Fluminense nos últimos quatro encontros. Ganhar significava igualar a pontuação do Santos, o oitavo, e ficar apenas um atrás dos cariocas. Com a goleada, passou os santistas no saldo de gols.

Com posse de bola e toques rápidos, marcas registradas sob o comando de Vagner Mancini nesta série invicta, o Corinthians iniciou a partida com domínio e rondando a área carioca.

De tanto insistir, bastou encaixar uma boa trama, com troques precisos e os paulistas abriram o marcador. Fagner cruzou, Gustavo exigiu ótima defesa de Marcos Felipe. Esperto, Gil antecipou Luccas Claro e abriu o marcador.

Diferentemente de outros tempos, o Corinthians não se acomodou com o gol. Ao contrário, seguiu intenso, martelando na busca por vantagem maior. Cazares assustou e Mateus Vital carimbou a trave após desvio providencial de Marcos Felipe.

O Fluminense voltou para a etapa final com Nenê, Lucca e a promessa de um futebol mais ofensivo. Queria buscar o empate e foi castigado em duas belas jogadas ofensivas do Corinthians, ambas pela direita.

Aos 10, Gabriel iniciou o contragolpe e achou Gustavo, livre. O atacante serviu Cazares, que tocou rasteiro no cantinho: 2 a 0. Com enorme domínio, o Corinthians não demorou para ampliar. Cantillo lançou, Fagner dominou e soltou a bomba.

Entregue, o Fluminense não conseguia ameaçar Cássio e ainda viu um Corinthians cirúrgico em campo. Mateus Vital em belo chute, transformou a vitória em goleada. Os cariocas ainda se esforçaram pelo gol de honra nos minutos finais, mas foi Luan quem definiu o placar.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 5 x 0 FLUMINENSE

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo (Camacho) e Mateus Vital (Léo Natel); Cazares (Luan), Gustavo (Gabriel Pereira) e Jô (Everaldo). Técnico: Vagner Mancini.

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri Lima, Hudson (Lucca) e Yago Felipe; Michel Araújo (Nenê), Wellington Silva (Caio Paulista) e Fred (Martinelli). Técnico: Ailton Ferraz.

GOLS: Jô, aos 25 minutos do primeiro tempo; Cazares, aos 10, Fagner, aos 16, Mateus Vital, aos 21 e Luan, aos 47 do segundo.

CARTÕES AMARELOS: Cantillo, Hudson e Fred.

ÁRBITRO: Rafael Traci (PR).

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo.