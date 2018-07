Corinthians goleia o Ituano e se garante na semifinal da Copinha

O Corinthians continua firme em sua busca pela 10ª coroa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, os comandados por Osmar Loss não tomaram conhecimento do Ituano, em Limeira, e golearam por 6 a 1, carimbando vaga nas semifinais.

O adversário por vaga na final de segunda-feira será o Cruzeiro, que de tarde fez 2 a 1 nos pernambucanos do Sport. O jogo acontece na sexta-feira, provavelmente em Limeira, casa corintiana desde o início do torneio.

Léo Jabá e Gustavo Tocantins foram os destaques com dois gols cada. Maicon e Matheus Pereira completaram o placar. Já são 26 gols do Corinthians nesta edição da Copinha.

O duelo das quartas de final não podia começar melhor para os corintianos. Diante de um rival que vinha passando fácil pelos adversários, abrir o placar cedo era fundamental. E foi isso que aconteceu em Limeira. Logo aos oito minutos, Gustavo Tocantins surgiu como uma flecha no meio da defesa e tirou o zero do placar. Quatro minutos mais tarde, Maycon chegou a seu sexto gol na Copinha em cobrança precisa de pênalti.

O Ituano até esboçou uma reação com Léo Souza - pertence ao Corinthians e está emprestado ao time do interior - descontou, aos 16. Livre, ele não teve trabalho para ir à redes.

Os corintianos, contudo, trataram de difinir a vaga antes do intervalo, com Matheus Pereira em chute rasteiro, no cantinho, aos 37, e com Léo Jabá, passando pelo marcador e vencendo o goleiro, aos 45.

A fase final serviu apenas para a confirmação da classificação. Mesmo assim, o Corinthians não tirou o pé do acelerador e anotou outras duas vezes. Tocantins, em cobrança de pênalti, e Léo Jabá (se redimiu após perder gol feito, na cara do goleiro) deram números finais à surra corintiana.

Sob forte esquema de segurança, São Paulo e Flamengo disputam a outra vaga nesta quarta-feira, às 19h30. O jogo foi transferido para a Arena Barueri depois que torcedores do tricolor entraram em confronto com policiais militares, guardas municipais e seguranças durante a vitória sobre o Rondonópolis, por 4 a 0, domingo, em Mogi das Cruzes.

Além de mudar o local da partida, a FPF resolveu cobrar ingressos, que custam de R$ 20 a R$ 40. A Torcida Tricolor Independente está proibida de entrar no estádio com instrumentos musicais, faixas e bandeiras e as demais organizadas terão de ficar em um setor isolado.