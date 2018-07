Corinthians goleia o Juventude por 7 a 1 na Copa SP

CAMPINAS - O Corinthians segue sobrando na 45.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quarta-feira, 16, quando dois jogos completaram a segunda fase do torneio, o time paulista goleou com facilidade, em Limeira, o Juventude-RS, por 7 a 1. Na outra partida, na cidade de Lins, o Internacional encontrou mais dificuldade e passou pelo Linense somente nos pênaltis.

O Corinthians confirmou o favoritismo e fez a festa dos torcedores que compareceram no Estádio Limeirão. João Paulo (2), Guilherme (2), Malcon (2) e Leandro marcaram para os alvinegros, enquanto Bruno descontou para os gaúchos de pênalti. Agora, o time paulista enfrenta o Flamengo.

Um dos favoritos ao título, o Internacional saiu na frente com Murilo aos 31 minutos do primeiro tempo, mas recuou demais e passou a ser pressionando pelo Linense, que contava com o apoio da torcida. Aos 23 minutos da etapa final, Leonardo deixou tudo igual e levou a decisão para os pênaltis. Os gaúchos ganharam por 4 a 1 e enfrentam o São Carlos nas oitavas.

As oitavas de finais começam já nesta quinta-feira, 17, com quatro partidas: Flamengo-SP x Atlético-MG, Taboão da Serra x Audax, Grêmio Osasco x Santos e São Paulo x Brasília.