Corinthians goleia o Sinop-MT e garante classificação na Copa São Paulo

O Corinthians está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sob os olhares do técnico do elenco profissional, Fábio Carille, o time do Parque São Jorge bateu o Sinop-MT por 4 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento após duas rodadas.

O resultado não garantiu apenas a classificação do Corinthians no Grupo 17, disputado em Itu, no Estádio Novelli Júnior, mas também assegurou o Ituano na próxima fase. No jogo preliminar, o time da casa bateu o Capital-TO por 4 a 2 e, assim como o Corinthians, chegou aos seis pontos. Capital e Sinop, ainda sem pontuarem, já estão eliminados.

Na última rodada, Corinthians e Ituano jogam para definir quem fica com a primeira colocação. Como tem maior saldo de gols, o time da capital joga pelo empate. As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 21h30.

OS GOLS

Com um início intenso, o Corinthians pressionou até abrir o placar, com chute forte do meia Fabrício Oya, de fora da área, aos 12 minutos. Aos 27, o meia Roni ampliou, mas dois minutos mais tarde, o atacante Heitor descontou para o Sinop. Na segunda etapa, o centroavante João Celeri marcou o terceiro. Logo em seguida, ele foi substituído por Nathan, que também deixou o seu e fechou o placar.

Confira os resultados deste sábado pela Copa São Paulo:

São Carlos 2 x 1 Atlântico-BA

Taquaritinga 4 x 2 Boavista-RJ

Criciúma 2 x 3 América-MG

Guarani 1 x 1 Bahia

Batatais 0 x 2 Internacional

Paulista 1 x 1 Porto-PE

Votuporanguense 1 x 1 Trem-AP

Red Bull Brasil 4 x 1 Vila Nova

Cuiabá 1 x 0 Botafogo

Marília 2 x 0 Babaçu-MA

Velo Clube 1 x 1 Rio Claro-SP

Francana 1 x 0 Horizonte

Linense 1 x 1 Cruzeiro

Marília 1 x 5 Náutico

Ituano 4 x 2 Capital-TO

Sinop-MT 1 x 4 Corinthians