Corinthians goleia por 5 a 1 e vai às quartas na Copa São Paulo

JAGUARIÚNA - O Corinthians não teve trabalho para golear o Primeira Camisa por 5 a 1, nesta terça-feira, em Jaguariúna, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na próxima fase, a equipe paulista enfrentará o vencedor de Red Bull e América-MG, confronto que será definido ainda nesta terça.

O Primeira Camisa até conseguiu parar o ataque corintiano nos primeiros minutos, mas, após o gol de Gomes, aos 25 minutos do primeiro tempo, o time do Parque São Jorge conseguiu abrir 3 a 0 em pouco mais de dez minutos. Leonardo, aos 27, e Douglas, aos 36 minutos, definiram o placar do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Primeira Camisa teve a chance de diminuir a desvantagem com um pênalti, mas Gustavo desperdiçou. Depois disso, o Corinthians voltou a dominar e novamente Leonardo e Douglas apareceram bem. Eles marcaram os últimos dois gols da equipe, aos 16 e aos 23 minutos, respectivamente.

Com a vantagem no placar, o Corinthians relaxou e deixou o adversário diminuir, com Fabrício, aos 25 minutos. Foi o primeiro gol sofrido pela equipe do Parque São Jorge na competição, em cinco jogos disputados.