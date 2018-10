Corinthians goleia Rio Preto e fatura inédito título do Brasileiro feminino

Confirmando o seu favoritismo, o Corinthians conquistou na noite desta sexta-feira o inédito título de campeão brasileiro feminino após golear o Rio Preto, por 4 a 0, no Parque São Jorge, em São Paulo. A Fazendinha recebeu um bom público e a torcida comemorou bastante junto com as jogadoras.

No jogo de ida, o Corinthians já tinha vencido por 1 a 0, por isso, entrou em campo tranquilo porque podia até empatar para garantir o título. Além disso, entrou em campo com o apoio de sua torcida e com o time titular, diante de um adversário fragilizado, com desfalques importantes.

Para facilitar tudo, Milene abriu o placar com apenas 27 segundos de jogo e Yasmin ampliou em cobrança de falta, aos seis minutos. Neste curto período o título já parecia decidido. Na segunda etapa, Marcela, cobrando pênalti, fez o terceiro. E Adriana, aos 23 minutos, fechou a conta.

Atual vice-campeão paulista (Santos é campeão), o Corinthians se iguala ao próprio Rio Preto, campeão de 2015, além de Centro Olímpico, Ferroviária, Santos e Flamengo, todos com um título brasileiro. Além disso, as corintianas já tinham sido vice-campeões em 2013 e 2015. O Rio Preto perdeu a chance de ser o primeiro bicampeão, mas fica com a segunda colocação, repetindo 2016, quando perdeu a final para o Flamengo.