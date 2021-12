Corinthians pode rebaixar o Grêmio e 'dar troco' 14 anos depois da queda para a Série B

A vingança é um prato que se come frio, segundo o ditado popular. O Corinthians esperou quatorze anos e agora pode rebaixar o Grêmio neste domingo, às 16h, se "vingando" da queda para a Série B em 2007. À época, o time paulista empatou com a equipe gaúcha na última rodada do Brasileirão e caiu para a segunda divisão. Após o apito final, o choro de jogadores, como o zagueiro Betão, contrastou com a festa da torcida gremista no estádio. Para a torcida corintiana, a chance de dar o troco no Grêmio chegou e tem um sabor mais que especial.

Distantes 17 pontos na tabela, as equipes se enfrentam na Neo Química Arena, onde o time de Sylvinho venceu nas últimas oito partidas. Um dos destaques do Corinthians no Brasileirão, o atacante Róger Guedes destacou o apoio da torcida em casa, mas disse que deixa a euforia para fora de campo.

"Para a gente, são três pontos. É classificar direto para a Libertadores. A euforia que está fora do campo, deixamos fora (...) Não vou mentir, não. Não torcia para o Corinthians, minha família inteira é gremista. Mas tinha carinho pelo Corinthians. Eu tinha essa vontade de jogar aqui, meus empresários sabiam".

O Corinthians, que já garantiu uma vaga, ao menos, na fase pré-Libertadores, teve a semana livre para treinos. Duas ausências já foram confirmadas: o volante Gabriel e o lateral-direito Fagner, ambos suspensos. Xavier e João Pedro podem ganhar a vaga no time titular. O meia Giuliano vem evoluindo na recuperação das dores na coxa e pode ser relacionado para o jogo.

Em situação dramática no Brasileirão, o Grêmio vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o São Paulo, mas o triunfo pode ser tarde demais. O técnico Vagner Mancini terá o desfalque do atacante Douglas Costa, suspenso. Jhonata Robert, que o substituiu na partida, e marcou um gol do meio-campo, deve ir a campo. O volante Thiago Santos também é dúvida, após deixar o jogo sentindo dores. Os laterais Vanderson e Cortez cumpriram suspensão na última rodada e estão à disposição de Mancini.

O clima é de decisão para os jogadores gremistas. O clube pode ser rebaixado para a Série B pela segunda vez em sua história. Ex-Corinthians, Mancini tratou a partida como uma "guerra".

"Nós vamos lá para duelar. O futebol gaúcho tem muito disso e quero usar isso. Os jogadores que não são daqui, tem que incorporar isso. Domingo vai ser uma guerra. E nós vamos para a guerra", disse.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X GRÊMIO

CORINTHIANS - Cássio; João Pedro, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier; Gabriel Pereira, Du Queiroz, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Lucas Silva, Jhonata Robert, Campaz e Ferreira; Diego Souza (Borja). Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ)

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Neo Química Arena.

TV - Globo e Premiere.