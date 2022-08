Baixo número de gols do ataque é desafio para Corinthians se classificar na Copa do Brasil

O Corinthians tem um desafio complicado pela frente em busca da classificação na Copa do Brasil diante do Atlético-GO. Após perder por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final, em Goiânia, a equipe do técnico Vítor Pereira precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis ou necessita de um placar favorável de três gols ou mais para garantir a ida à semifinal. O setor ofensivo do time tem sofrido cobranças e vai ser testado novamente nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

Dos 51 jogos no ano, o Corinthians venceu por dois gols ou mais de diferença em nove oportunidades (3 a 0 no São Bernardo, 5 a 0 na Ponte Preta, 3 a 1 no Botafogo, 3 a 0 no Avaí, 2 a 0 no Boca Juniors, 2 a 0 na Portuguesa-RJ, 2 a 0 no Juventude, 4 a 0 no Santos e 3 a 1 no Coritiba).

Leia Também Brasileirão encerra janela de transferências com reforços de nomes consagrados a apostas

Além disso, o time não faz dois gols em um jogo há sete partidas. A última foi na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Brasileirão, no fim de julho. O Corinthians é o terceiro colocado da Série A, mas tem o ataque menos goleador dentre os sete primeiros. São apenas 26 gols em 22 rodadas da competição.

O sistema ofensivo do Corinthians passou por grandes mudanças ao longo da temporada. Jô e Willian, em baixa, já deixaram o clube. O reforço Júnior Moraes, que veio do futebol da Ucrânia, não agradou. O goleador do time em 2022 é Róger Guedes, que fez apenas dez gols.

A diretoria foi atrás de um camisa 9 na abertura da janela de transferências do meio do ano para tentar solucionar o problema. Trouxe Yuri Alberto em uma negociação por empréstimo com o Zenit, da Rússia, que envolveu a saída do goleiro Ivan e do atacante Mantuan. Mas até aqui o reforço ex-Internacional ainda não balançou a rede em oito partidas pela equipe. Antes, pelo time russo, ele havia feito seis gols e deu três assistências em 14 jogos.

O Corinthians vem de seis derrotas nos últimos dez jogos e o tom das cobranças subiu. Após a eliminação para o Flamengo na Libertadores, com derrotas nas duas partidas, a equipe tem foco total para garantir a classificação na Copa do Brasil e evitar mais pressão nos próximos jogos.