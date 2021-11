Corinthians homenageia o ídolo Zé Maria com um busto no Parque São Jorge

José Maria Rodrigues Alves, um dos maiores ídolos da história do Corinthians foi homenageado, nesta quinta-feira, na sede do clube social, no Parque São Jorge. Ele participou da inauguração de um busto ao lado de outros ídolos da equipe alvinegra, como Casagrande, Wladimir, Basílio e Biro Biro.

Apontado como o maior lateral-direito corintiano, Zé Maria atuou pelo Corinthians de 1970 a 1983, com 598 partidas disputadas e 17 gols marcados. Ele conquistou quatro títulos Paulistas: 1977, 1979, 1982 e 1983.

Leia Também Torcedora do Atlético-MG denuncia assédio após ser agarrada e beijada à força no Mineirão

Pela seleção brasileira, o defensor fez parte da equipe tricampeã mundial em 1970, no México, quando foi reserva de Carlos Alberto Torres. Em 1974, foi titular, enquanto em 1978 foi cortado por causa de lesão poucos dias antes da estreia na Copa do Mundo da Argentina.

A data não foi escolhida à toa, afinal, o Super Zé, como é conhecido, completará 51 anos de sua estreia pelo Corinthians. A cerimônia será acompanhada por amigos e familiares do craque. Nascido em Botucatu em 18 de maio de 1949 (idade 72 anos), Zé Maria também atuou pela Portuguesa.

Zé Maria será o 11º jogador a ser eternizado pelo Corinthians. A lista tem Neco, Luizinho, Cláudio, Baltazar, Sócrates, Rivellino, Teleco, Marcelinho Carioca e Ronaldo Giovaneli. "Quero agradecer os presidente, conselheiros, diretores por estarem fazendo isso não só comigo, mas com outros jogadores também, em vida. Demorou cair a ficha", afirmou o ex-lateral.

"É um prazer fazer esta homenagem ao Super Zé, o cara que dentro de campo sempre mostrou o que é o Corinthians, o que é a força desse povo, o que é a raça, entrega, superação. Imortalizado no coração do corintiano", declarou o presidente da equipe Duílio Monteiro Alves durante o evento.