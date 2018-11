Corinthians homenageia vítimas de ataque nos EUA

O Corinthians vai homenagear na partida de domingo, às 17h, contra o Botafogo, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, as 11 vítimas fatais do atentado a uma sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, no último sábado, dia 27. Os 11 jogadores titulares entrarão em campo, no estádio do Engenhão, no Rio, com os nomes dos judeus mortos no ataque gravados no uniforme.

O goleiro Cássio, por exemplo, levará na camisa o nome de Rose Mallinger, que faleceu após o ataque. Ela tinha 97 anos e havia sobrevivido ao holocausto.

Os jogadores reservas levarão no uniforme o nome de povos que já sofreram com grandes genocídios: armênios, guatemaltecos, chineses, ruandeses, namibianos, curdos, ciganos, timorenses, bengaleses, gregos e cambojanos.

A atentado em Pittsburgh é o pior ataque antissemita da história dos Estados Unidos. Testemunhas afirmaram que o atirador entrou na sinagoga gritando: “Todos os judeus devem morrer”. Ele estava usando um fuzil AR-15. A sinagoga fica em Squirrell Hill, um tradicional bairro da comunidade judaica.

Os judeus mortos no atentado de Pittsburgh que serão homenageados são:

Rose Mallinger

Joyce Fienberg

Richard Gottfried

Jerry Rabinowitz

Cecil Rosenthal

David Rosenthal

Bernice Simon

Sylvan Simon

Daniel Stein

Melvin Wax

Irving Younger