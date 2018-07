Corinthians ideal de Carille deve jogar clássico e está invicto na temporada

O técnico Fábio Carille tem um motivo especial para acreditar em um bom resultado do Corinthians diante do Santos, domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Com seus principais jogadores em condições de ir a campo, o treinador pode escalar a formação que ele considera a ideal pela 12ª vez na temporada. Com tal escalação, a equipe alvinegra ainda não perdeu na temporada.

A tal formação que deve ir a campo é Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô. Nos 11 jogos anteriores, o time teve sete vitórias e quatro empates. No Brasileiro, foram apenas quatro confrontos, sendo duas vitórias e dois empates.

Na primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians derrotou o Santos por 1 a 0, gol de Jô e o time levado a campo por Carille é justamente o mesmo que deve jogar no domingo. Em clássicos, o “time ideal” jogou quatro vezes, sendo três vitórias e um empate.

A confirmação de quem inicia a partida acontecerá só no sábado, mas a dúvida é apenas pela real condição física de Arana. O lateral-esquerdo se recupera de uma lesão na coxa direita, mas ainda depende de sua evolução física nos treinamentos para definir se ele começa como titular ou se Maciel é quem atua pelo lado esquerdo.

Confira a lista dos 11 jogos feitos pelo Corinthians em que Carille escalou o time que ele considera o ideal:

04/03: Corinthians 1 x 0 Santos - Paulista

09/03: Luverdense 0 x 2 Corinthians - Copa do Brasil

09/04: Corinthians 1 x 0 Botafogo-SP - Paulista

16/04: São Paulo 0 x 2 Corinthians - Paulista

19/04: Corinthians 1 (3) x 1(4) Internacional - Copa do Brasil

23/09: Corinthians 1 x 1 São Paulo - Paulista

30/04: Ponte Preta 0 x 3 Corinthians - Paulista

13/05: Corinthians 1 x 1 Chapecoense - Brasileiro

22/06: Corinthians 3 x 0 Bahia - Brasileiro

12/07: Palmeiras 0 x 2 Corinthians - Brasileiro

19/07: Avaí 0 x 0 Corinthians - Brasileiro