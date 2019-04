Corinthians ignora maratona e enfrenta Ceará com força máxima na Copa do Brasil

O Corinthians vai enfrentar o Ceará com força máxima hoje, às 21h30, em Itaquera, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo depois de ter vencido o duelo de ida por 3 a 1 em Fortaleza, o técnico Fábio Carille optou pela manutenção da equipe titular.

A exceção será o zagueiro Manoel, que deslocou o ombro por duas vezes no clássico com o Santos. O jogador realizou exames que não detectaram lesão. Mas ontem ele ficou fora do treino no gramado e será substituído por Marllon.

O técnico do Corinthians surpreendeu ao não mexer em nenhuma das outras peças. Isso porque ele vinha revezando os jogadores de meio-campo e ataque. Mas, desta vez, decidiu manter Sornoza na equipe em vez de escalar Jadson e preferiu seguir com Vagner Love a dar nova oportunidade a Pedrinho.

Titular e protagonista do Corinthians nos últimos quatro jogos, o atacante Clayson também segue no time e comentou sobre a maratona de jogos enfrentada pela equipe. “A gente quer continuar em campo, quer ajudar. O treinador, junto com a comissão técnica, analisa a parte física e fisiológica dos atletas. Eles é que sabem se é hora de poupar ou não”, disse.

O Corinthians está há quase um mês atuando duas vezes por semana. Foram sete partidas no total desde o último dia 10, com quatro vitórias e três empates - duas dessas igualdades foram contra a Ferroviária e a equipe acabou garantindo nos pênaltis uma vaga nas semifinais do Paulistão.

Contra o Ceará, o time paulista pode perder por até um gol de diferença que vai à quarta fase. Se for superado por dois, a decisão vai para os pênaltis. O time visitante vive bom momento na temporada e está invicto há cinco partidas. “É uma equipe muito qualificada, já sabíamos. A gente construiu uma vantagem, mas agora tem de se impor novamente. Queremos fazer um bom jogo e garantir a vaga com tranquilidade”, disse Clayson.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Henrique, Marllon e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Vagner Love, Gustagol e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

CEARÁ - Richard, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Fabinho, Juninho e Ricardinho; Felipe Baxola, Chico e Ricardo Bueno (Roger). Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Rafael Traci (PR).

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo.

HORÁRIO - 21h30.

NA TV - Globo e Sportv2.