Corinthians inaugura 'Calçada da Fiel' em comemoração aos 111 anos do clube

Fazendo aniversário nesta quarta-feira, o Corinthians aproveitou a data para inaugurar a Calçada da Fiel, novo espaço na Neo Química Arena que homenageia 111 ídolos do clube. O número é o mesmo dos anos de história completados pelo time alvinegro.

A calçada foi colocada no prédio oeste do estádio alvinegro e consiste em placas de cimento com a silhueta do escudo do clube e o nome do jogador homenageado. O evento de inauguração contou com a presença dos ex-jogadores Basílio — autor do gol que encerrou o jejum de títulos do clube, em 1977 —, Wladimir e Ronaldo Giovaneli. O presidente Duílio Monteiro Alves também esteve presente.

"É um prazer muito grande estar aqui homenageando o Corinthians. Tanto os 111 que estão aqui (na calçada) quanto outros que não estão ajudaram a construir nossa história, honrando nossa camisa", disse Duílio.

A escolha dos nomes para compor a Calçada da Fiel foi dividida em duas etapas. Na primeira, especialistas e profissionais da imprensa indicaram 100 jogadores. Os outros 11 foram decididos pela torcida em voto popular. Do atual elenco, foram homenageados Cássio, Fagner, Gil, Renato Augusto e o técnico Sylvinho.

Confira os 111 jogadores na Calçada da Fiel do Corinthians: