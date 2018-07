Corinthians inaugura nesta quinta novo telão no estádio. Veja vídeo

O Corinthians vai inaugurar nesta quinta-feira, antes da partida contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores, seu telão de led de altíssima definição que mede 7,5 metros de altura por 30 metros de comprimento. É o maior telão em estádio de futebol do mundo, e nos últimos dias os operários correram contra o tempo para deixar tudo pronto. Mas o torcedor que for à Arena Corinthians vai perceber que ainda faltam terminar detalhes de acabamento para deixar a moldura mais perfeita.

Esse é apenas um dos quatro telões que serão colocados no estádio. Ele ficará instalado no lado norte, na parte de cima de onde costumam ficar as torcidas uniformizadas do clube. O telão estará voltado para dentro do campo e, mais adiante, ganhará outro do mesmo tamanho em suas "costas", voltado para a entrada do público. Os outros dois equipamentos serão colocados no lado sul.

O telão que será inaugurado é um equipamento definitivo para o estádio. Como as obras atrasaram, na época da Copa do Mundo foram usados telões alugados, de menor qualidade, e que só agora começam a ser substituídos pelos telões do projeto original, que usam tecnologia de última geração. Só para se ter uma ideia, cada telão garante uma altíssima resolução de imagens de 10 mil pixels por metro quadrado de tela.