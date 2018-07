Corinthians inicia busca de 'contratações pontuais' para 2015

Enquanto não confirma a saída do treinador Mano Menezes, o Corinthians começou a traçar o planejamento para 2015. A ideia é fazer ''contratações pontuais'' para reforçar o time na próxima temporada. Nomes como o do atacante Leandro, da Chapecoense, e do meia-atacante Dudu, do Grêmio, são analisados pela diretoria, apesar da indefinição em relação ao novo treinador.

O gerente de futebol Edu Gaspar afirmou nesta quinta-feira que o clube está traçando um panorama para a próxima temporada. "Está bem encaminhado. Estamos conversando ao longo do segundo semestre com a diretoria. Vamos fazer contratações pontuais, hoje entendemos nossas necessidades."

Edu Gaspar, que não falou sobre troca de técnico, não quis comentar quantos jogadores serão contratados. Mas o clube trabalha com pelo menos quatro reforços para 2015. As posições mais carentes são zagueiro e atacante. A ideia é ter um reserva para Guerrero. Neste caso é que se encaixaria a contratação de Leandro, da Chapecoense.

A renovação de Paolo Guerrero pode ter um novo capítulo nesta sexta-feira. Diretoria e empresário do atleta teriam marcado uma reunião para chegar a um acordo em relação ao pagamento das luvas. Edu Gaspar disse que renovação de Guerrero é um desejo de todos no clube. "O Paolo é um atleta indiscutível dentro do plantel. A conversa para renovar não de hoje, vem de meses. Esperamos anunciar isso em breve."