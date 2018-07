Corinthians inicia desfile em trio elétrico após sair rápido do aeroporto

SÃO PAULO - A delegação do Corinthians não teve problemas para deixar o Aeroporto Internacional de Guarulhos e chegar ao local da concentração do ponto de partida da carreata, na avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, para festejar o título do Mundial de Clubes, conquistado no último domingo, quando o time paulista superou o Chelsea por 1 a 0, em Yokohama.

Após gastar aproximadamente uma hora para realizar os procedimentos legais de um voo internacional, com a passagem pela alfândega e também pela Polícia Federal, o grupo corintiano deixou o aeroporto com a ajuda da polícia para chegar ao batalhão da Rota, passando pela rodovia Dutra, pela marginal do rio Tietê e também pela avenida do Estado.

No batalhão da Rota, os jogadores foram assediados por policiais e também recepcionados por Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, que entregou uma placa comemorativa ao Corinthians. O próximo passo dos festejos é o desfile em trio elétrico, com a passagem por alguns pontos da cidade, até a chegada ao CT do clube.

A mobilização dos torcedores empolgou o zagueiro Chicão. "Estou impressionado, nunca vi uma cena assim, parar São Paulo para nós, fico feliz com o reconhecimento", afirmou, em entrevista ao SporTV, de dentro do ônibus do Corinthians.

O jogador lembrou mais uma vez que chegou ao clube para a disputa da Série B em 2008 e não podia prever que o Corinthians iria tão longe. "Eu que vivi a Série B, não imaginava isso. É impressionante. Tudo parado, as pessoas vibrando, vamos festejar com eles", finalizou.