Corinthians inicia negociação para trazer o meia Marlone

O Corinthians negocia a contratação do meia Marlone, do Sport, como reforço para a temporada de 2016. O jogador termina o contrato de empréstimo com o time pernambucano ao fim deste ano. Os próximos dias devem ser decisivos para o desfecho das conversas.

Marlone se destacou no Campeonato Brasileiro de 2015 e está vinculado ao Penapolense. O clube é utilizado pelo empresário do atleta, Fernando Garcia, para registrar jogadores. O Sport tentou fazer uma proposta de renovação, mas as conversas não avançaram. Garcia é conselheiro do clube e tem proximidade com a diretoria por ser agente de outros atletas do elenco, como Guilherme Arana e Malcom.

Marlone tem 23 anos e já esteve na mira do Corinthians para ser contratado em outras ocasiões. O meia começou no Vasco e se destacou em 2013. No ano seguinte, conseguiu a transferência para o Cruzeiro, mas não teve boas atuações em Minas. Em 2015 o jogador iniciou o ano no Fluminense até seguir para o Sport, onde se destacou durante o Campeonato Brasileiro.