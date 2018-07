Corinthians inicia preparação para encarar o Santos sem Jadson

O primeiro treinamento de preparação do Corinthians para o clássico contra o Santos, nesta terça-feira, teve uma ausência importante: o meia Jadson, que fez trabalhos de fortalecimento muscular na parte interna do CT Joaquim Grava. O jogador de 33 anos foi substituído no segundo tempo da última partida, diante do Atlético-GO, recebeu cuidados especiais da comissão técnica, mas não preocupa para o jogo de sábado, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro.

Preservar Jadson faz parte da estratégia da comissão técnica diante dos próximos desafios. Em junho, serão sete jogos num intervalo de 23 dias, quase sempre contra rivais que lutam por vaga na Libertadores ou pelo título do Campeonato Brasileiro. A maratona abrange jogos às quartas e domingos. A sequência também levou o técnico Fábio Carille a observar os reservas. No treinamento coletivo desta terça-feira, 16 dos 24 jogadores foram formados no clube. O primeiro time tinha: Caíque; Paulo Roberto, Franklin, Léo Santos e Marciel; Roni e R. Figueiredo; Clayton, Pedrinho e Mendoza; Kazim. O segundo time era formado por Walter; Camacho, Thiago, Carlos e Moisés; Ameixa e Lucas Alisson; Léo Jabá, Giovanni Augusto e Clayson; Carlinhos.

Nesta quarta-feira, Carille deve comandar o primeiro treino tático com os titulares. No sábado, a equipe defende a vice-liderança do Campeonato Brasileiro - a Chapecoense lidera.