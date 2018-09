Corinthians inicia venda de ingressos a não sócios para jogo contra o Inter

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a venda de ingressos a não sócios para o jogo contra o Internacional, que acontecerá no domingo, às 16h, em Itaquera, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os ingressos para o setor Norte, os mais baratos (R$ 36) já não estão mais disponíveis. Também estão esgotados as entradas para o Oeste Inferior Corner (R$ 130). No entanto, ainda bilhetes para todos os outros setores, com preços que variam de R$ 50, no setor Sul Inferior, a R$ 188, para o Oeste Inferior. Há também a opção de meia entrada, por metade de cada valor.

As vendas são feitas pelo site www.ingressoscorinthians.com.br. Os sócios-torcedores já podem desde a última semana comprar os ingressos no www.fieltorcedor.com.br. Aos sócios, a venda termina no final da terça-feira. A partir desta data, a comercialização será feita apenas para não sócios.

Para a retirada dos ingressos é obrigatório imprimir o comprovante emitido pelo site e apresentá-lo juntamente com seu CPF e um documento com foto, ambos originais.

Confira os setores e os valores dos ingressos para o jogo contra o Inter:

Sul Inferior - R$ 50

Leste Superior - R$ 64

Leste Superior Central - R$ 78

Oeste Superior: R$ 82

Leste Inferior - R$ 88

Leste Inferior Central - R$ 96

Oeste Inferior - R$ 188