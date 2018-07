Corinthians inicia venda de ingressos para Libertadores

O Corinthians começou a vender nesta quarta-feira ingressos para o jogo contra o Tolima, válido pela pré-Libertadores, no dia 26 janeiro no Pacaembu. Até domingo, porém, a venda está focada somente a uma pequena parcela de torcedores que aderiu ao programa Fiel Torcedor.

Esse lote, de quatro mil ingressos, só está à venda para aqueles que compraram bilhetes para pelo menos 22 jogos do Corinthians desde quando foi implantado o Fiel Torcedor, em 2008. A partir do dia 28, terça-feira que vem, todos os outros cadastrados no programa poderão comprar os bilhetes para o jogo. Sem o desconto - que depende do plano de cada torcedor -, os ingressos custam de R$ 50, para arquibancada e tobogã, a R$ 500, para o setor vip.

Só depois da venda pela internet os torcedores "normais" poderão comprar ingressos na bilheteria do Pacaembu - mas a tendência, como aconteceu na Libertadores deste ano, é de que todos os bilhetes sejam vendidos antecipadamente (a carga total é de 36 mil).

O jogo da volta contra o Tolima será disputado dis 2 de fevereiro na Colômbia. Caso avance no mata-mata, o Corinthians cairá no Grupo 7 e estreará dia 9 de fevereiro, contra o Guarany, do Paraguai, no Pacaembu.